- Jest to dzień ostatecznego zdobycia niezależności Ukrainy od Rosji. To dzień utworzenia Cerkwi, uznanej przez światowe prawosławie, jak w większości krajów, które należą do tradycji prawosławnej – oświadczył po Soborze prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.

Zgromadzenie odbyło się w katedrze Mądrości Bożej w Kijowie. - Nie jesteście świadkami, jesteście bezpośrednimi uczestnikami historii, która tworzy się na naszych oczach – powiedział Poroszenko, zwracając się do zebranych przed katedrą tysięcy ludzi. „Chwała” – skandowali zgromadzeni w odpowiedzi.

39-letni Epifaniusz (Dumenko) jest metropolitą perejasławskim i białocerkiewskim. Jest doktorem nauk teologicznych i rektorem Kijowskiej Prawosławnej Akademii Teologicznej oraz namiestnikiem Michajłowsko-Wydubyckiego Klasztoru Męskiego w Kijowie.