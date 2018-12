We wręczonym podczas spotkania tekście przemówienia, opublikowanego przez Watykan, Franciszek podkreślił, że każde życie jest święte i należy je chronić bez żadnych wyjątków. Kara śmierci - dodał - jest sprzeczna z samą Ewangelią, bo prowadzi do zgładzenia życia, które zawsze jest święte w oczach Stwórcy". "Tylko Bóg jest prawdziwym sędzią i gwarantem - podkreślił.

Franciszek przypomniał, że w przeszłości najwyższy wymiar kary uważano za logiczną i sprawiedliwą konsekwencję oraz że także w Państwie Papieskim uciekano się do tej nieludzkiej formy kary, co było lekceważeniem prymatu miłosierdzia nad sprawiedliwością. Położył nacisk na to, że Katechizm Kościoła Katolickiego odrzuca karę śmierci jako wymierzoną w godność człowieka. Papież zaapelował do wszystkich państw o przyjęcie moratorium w celu zniesienia kary śmierci, mimo że - jak zaznaczył - wiążą się z tym "złożone procesy polityczne".