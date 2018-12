Premier Mateusz Morawiecki uda się w czwartek do Londynu, gdzie wraz z May poprowadzą trzecie polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe od rozpoczęcia formatu w 2016 roku. Podczas czwartkowej wizyty w Wielkiej Brytanii szefowi polskiego rządu towarzyszyć mają m.in. szef MSZ Jacek Czaputowicz, a także przedstawiciele resortów: obrony, spraw wewnętrznych i administracji, finansów oraz przedsiębiorczości i technologii.

Wśród głównych tematów rozmów mają być planowane wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i prawa milionowej mniejszości Polaków oraz przyszła współpraca w zakresie polityki obronnej i bezpieczeństwa, w szczególności w ramach struktur NATO. W cytowanym komunikacie prasowym, przesłanym przez Downing Street przed rozpoczęciem spotkania, May podkreśliła, że to partnerstwo działa dla obu narodów, sprawiając, że nasze kraje są bezpieczniejsze, bogatsze i stabilniejsze.

W przeszłości Wielka Brytania i Polska zawsze stały ramię w ramię. Razem podzielamy bezwarunkowe zobowiązanie do dbania o stabilność i pokój w Europie, a jednocześnie nie mamy złudzeń, jeśli chodzi o rozpoznawanie zagrożeń, z którymi się mierzymy, i wymaganej reakcji - zapewniła. Brytyjska premier powiedziała, że liczy na to, że czwartkowe rozmowy zakończą się porozumieniem w sprawie ambitnych kroków, które będą rozwijały postanowienia podpisanego w ubiegłym roku w Warszawie wspólnego traktatu dot. polityki obronnej i bezpieczeństwa oraz wyznaczą kurs dla przyszłej współpracy w kolejnych latach.

Przed rozpoczęciem wspólnej sesji plenarnej z kluczowymi ministrami, szefowie obu rządów zostaną przywitani w reprezentacyjnym pałacyku brytyjskiego Foreign Office Lancaster House przez chór dziecięcy, który zaśpiewa polskie i angielskie kolędy, a także spotkają się z liderami polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii.

Blisko milion Polaków żyje w Wielkiej Brytanii, co sprawia, że są największą diasporą w tym kraju. Cenię wkład polskiej społeczności w naszą gospodarkę i społeczeństwo oraz jestem zdeterminowana, aby zapewnić, że Wielka Brytania pozostanie gościnna dla Polaków, którzy chcą tu żyć, pracować i studiować - zapewniła May. Jak podkreśliła, czwartkowe spotkanie będzie okazją, aby powtórzyć mój przekaz do Polaków: możecie tutaj zostać i chcemy, żebyście tutaj zostali.

Oprócz konsultacji rządowych, Polska i Wielka Brytania wspólnie organizują także coroczne spotkania tzw. Kwadrygi (ministrowie spraw zagranicznych i obrony obu państw), a także Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie, które ma służyć wzmocnieniu relacji na poziomie społeczeństw oraz organizacji pozarządowych, a także poprawie wzajemnego zrozumienia swojej kultury i historii. Trzecia edycja Forum odbędzie się w marcu 2019 roku w Warszawie.

Jednocześnie w ramach brytyjskiej ofensywy dyplomatycznej po podjętej w lipcu 2017 roku decyzji o Brexicie, Polskę odwiedziła para książęca William i Kate z dziećmi.Z kolei od marca ub.r. w wyniku ustaleń podjętych na szczycie NATO w Warszawie w 2016 roku, w Polsce stacjonuje także ok. 150 brytyjskich żołnierzy z pułku rozpoznawczego Light Dragoons z Catterick na północy Anglii. Obecność brytyjskich żołnierzy jest elementem tzw. wysuniętej obecności wojskowej NATO na wschodniej flance.

Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską 29 marca 2019 roku.