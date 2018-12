W ocenie dyplomaty, listopadowy atak Rosji na okręty ukraińskiej marynarki wojennej w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej oraz otaczanie Ukrainy na Morzu Czarnym i Azowskim wskazuje, że Rosjanie mają możliwość rozpoczęcia agresji. Ocenialibyśmy jako mało prawdopodobne, by Rosja odważyła się na to. Ale doszło do incydentu, w którym Rosja zaatakowała ukraińskie okręty kilka tygodni temu. I uważam, że powinniśmy rozpatrywać realistyczną możliwość, że Rosja rozpocznie nową agresję - powiedział.

Volker oświadczył, że należy uczynić wszystko, by nie dopuścić do eskalacji napięcia i powstrzymać ewentualną agresję na Ukrainę. Jest jednak sprawa, która wywołuje zaniepokojenie. Są to rosyjskie oświadczenia, które mówią, że Ukraina przygotowuje się do ataku z zastosowaniem broni chemicznej - podkreślił.