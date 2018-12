"Władimir Putin podkreślił, że relacje rosyjsko-amerykańskie są najważniejszym czynnikiem dla zapewnienia strategicznej stabilności oraz międzynarodowego bezpieczeństwa" - przekazał w oświadczeniu Kreml. "Potwierdził, że Rosja jest otwarta na dialog z USA w jak najszerszym zakresie" - dodano.

W osobnym liście do syryjskiego prezydenta Baszara el-Asada przywódca Rosji zobowiązał się do dalszego wspierania jego rządu oraz obywateli Syrii w "walce z terroryzmem, w obronie suwerenności państwowej i integralności terytorialnej".

Wśród adresatów życzeń noworocznych znalazł się również prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. W liście skierowanym do niego Putin podkreślił, że "Moskwa i Ankara wnoszą decydujący wkład w walkę z terroryzmem w Syrii i w proces politycznego uregulowania w tym kraju". Podkreślił, że o pozytywnym rozwoju relacji świadczy rozpoczęcie budowy elektrowni atomowej w Turcji i budowa morskiego odcinka gazociągu Turecki Potok.

Putin wysłał też życzenia do niektórych europejskich liderów, w tym do Niemiec i do Francji.

W liście do prezydenta i kanclerz Niemiec wyraził nadzieję na kontynuację współpracy, w tym "na rzecz realizacji dużych wspólnych projektów w dziedzinie gospodarki, kultury, nauki i edukacji". "Współpraca rosyjsko-niemiecka ma duże znaczenie nie tylko dla narodów tych dwóch krajów, ale i dla całej Europy" – napisał rosyjski lider.

Oddzielne życzenia otrzymał były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder, znany z bliskich relacji z Putinem.

W korespondencji do prezydenta Francji Emmanuela Macrona Putin napisał z kolei: "duży potencjał relacji rosyjsko-francuskich potwierdzają nasze niedawne spotkania i rozmowy". Dodał, że "liczy na kontynuację wspólnej pracy na rzecz rozwoju wzajemnej współpracy".

Według prezydenta Rosji "bezprecedensowo wysoki poziom" osiągnęły relacje Moskwy z Pekinem, o czym Putin zapewnił w życzeniach wysłanych do prezydenta Chin Xi Jinpinga.

Putin wysłał również listy do innych światowych przywódców, w tym brytyjskiej premier Theresy May, japońskiego premiera Shinzo Abego, premiera Izraela Benjamina Netanjahu, a także do papieża Franciszka. Depesze świąteczne otrzymali liderzy krajów WNP, Wenezueli, Brazylii, Kuby i szeregu innych państw. W Europie życzenia trafiły jeszcze m.in. do Hiszpanii, Włoch, Grecji, Serbii, Czech i Węgier. Polski i krajów bałtyckich nie ma na liście podanej przez służbę prasową prezydenta Putina.