Watykan ogłosił, że papież mianował tymczasowym dyrektorem biura prasowego Stolicy Apostolskiej Alessandro Gisottiego. Do tej pory pełnił on funkcję koordynatora mediów społecznościowych watykańskiej dykasterii ds. komunikacji. To wieloletni dziennikarz Radia Watykańskiego.

Amerykanin Greg Burke, dawniej korespondent telewizji Fox News i watykanista, był rzecznikiem Watykanu od sierpnia 2016 roku. Wcześniej był zastępcą rzecznika księdza Federico Lombardiego. Jest członkiem numerariuszem prałatury Opus Dei.

Także dotychczasowa zastępczyni Burke'a Hiszpanka Paloma Garcia Ovejero odchodzi ze stanowiska po około dwóch latach.

Do zmian na stanowiskach w biurze prasowym w Watykanie dochodzi w roku reformy i konsolidacji tamtejszych mediów.