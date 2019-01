Salvini ocenił w rozmowie z PAP, że jego spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim było "doskonałe".

- Rozmawialiśmy o wielu ważnych, łączących nas kwestiach - powiedział włoski polityk, wymieniając wśród tematów rozmów m.in. bezpieczeństwo, przyszłość Europy, sprawy rodziny, biznesu, migracji oraz współpracę włosko-polską.

- Chciałbym, aby powstała oś włosko-polska - podkreślił Salvini. Jak dodał, Polska i Włochy to dwa wielkie, rozwijające się kraje, które łączy wspólna historia i wspólne interesy.

Wicepremier Włoch wyraził również zadowolenie z wcześniejszej rozmowy z szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim, na którego zaproszenie odwiedził polską stolicę.

Na wcześniejszej konferencji prasowej po ich spotkaniu Salvini przekonywał m.in., że Polska i Włochy będą bohaterami "nowej wiosny europejskiej" i "nowej równowagi" po latach dominacji kontynentu przez oś francusko-niemiecką. Według niego oznaczać ona będzie odrodzenie "prawdziwych europejskich wartości, gdzie będzie mniej finansów, mniej biurokracji, więcej pracy i więcej rodziny, a przede wszystkim więcej bezpieczeństwa".

Brudziński podkreślał z kolei, że Polska i Włochy są integralną częścią UE i nigdzie się z niej nie wybierają. - A tym, którzy być może chcieliby, albo mają nadzieję, by nas umiejscowić na pozycjach skrajnych, antyeuropejskich, to możemy powiedzieć tylko tyle: jest to mission impossible - mówił szef polskiego MSWiA.

Salvini, który jest szefem prawicowej partii Liga, ma w Warszawie spotkać się jeszcze z szefem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Przed tygodniem włoska "La Repubblica" informując o planowanych rozmowach lidera Ligi z Kaczyńskim pisała, że głównym poruszonym przez nich tematem ma być zawarcie porozumienia przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego i możliwe powołanie wspólnej grupy, w której znalazłyby się PiS, Liga i inne siły prawicy.

Lewicowy włoski dziennik podał, że zorganizowanie spotkania z prezesem PiS nie było łatwe; aby do niego doszło, do Warszawy dwa razy udała się z poufną misją delegacja Ligi, której liderem jest Matteo Salvini. Przypomina się zarazem, że szef włoskiego MSW uważany jest za "zbyt bliskiego przyjaciela Moskwy".