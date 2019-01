To nie wszystkim się podoba, my to rozumiemy (…), ale żeby nie nasza wspólna praca w ciągu ostatnich 10 lat, na pewno nie mielibyśmy w kraju 36 polskich gimnazjów (co stanowi 10 proc. ogółu), siedmiu rosyjskich gimnazjów i jednego białoruskiego - powiedział na konferencji prasowej Tomaszewski. Przypomniał, że współpraca mniejszości narodowych w kraju trwa od lat 90. ubiegłego wieku, od czasu odzyskiwania przez Litwę niepodległości. Nasi oponenci chcieli jednoczyć ludzi w oparciu o nacjonalizm. Mówili, że tu w ogóle nie ma Polaków. I ta konsolidacja nastąpiła, bo mniejszości narodowe, nie tylko polska, czuły się zagrożone - wskazał lider AWPL-ZChR.

Tomaszewski odnotował, że zjednoczone siły mniejszości narodowych pod sztandarem AWPL pierwszy sukces świętowały w 1995 roku. W Wilnie zdobyliśmy 11 mandatów, w Wisagini – 6, w Kłajpedzie – 4. To się nie wszystkim spodobało i w 1996 roku wprowadzono dla partii mniejszości narodowych próg wyborczy, 5-procentowy, który dotychczas nie obowiązywał - wskazał Tomaszewski. AWPL-ZChR z Aliansem Rosjan ściśle współpracuje od 2008 roku. Przez ten ogromny wysiłek jednoczenia się przy urnach wyborczych mamy klub parlamentarny, co jest parasolem ochronnym dla naszej działalności - zaznaczył Tomaszewski.

W najbliższych wyborach samorządowych AWPL-ZChR o miejsca radnych walczyć będzie w dziesięciu samorządach; w sześciu z nich startuje w koalicji z Aliansem Rosjan. Samodzielnie AWPL-ZChR wystąpi w rejonach: jezioroskim, ignalińskim, szyrwinckim i elektreńskim, wspólnie z Aliansem Rosjan w Wilnie, Wisagini, w rejonach wileńskim, solecznickim, świeńciańskim oraz trockim. Na swej stronie internetowej AWPL-ZChR informuje, że z jej list wyborczych startuje 337 osób, z list Aliansu Rosjan – 128. Wśród kandydatów AWPL-ZChR do rad samorządowych są przedstawiciele siedmiu narodowości: Polacy, Białorusini, Tatarzy, Rosjanie, Litwini, Żydzi, Ukraińcy.

"W wyborach samorządowych AWPL-ZChR startuje wspólnie ze Związkiem Polaków na Litwie, Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Forum Rodziców, wieloma innymi organizacjami polskimi, a także we współpracy z organizacjami innych mniejszości narodowych i wspólnotami litewskimi" - czytamy w komunikacie na stronie awpl.lt.