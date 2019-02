- Chodzi o zwykłą studentkę i zwykłą praktykę - powiedział Dmitrij Pieskow, komentując sprawę stażu. - Dotyczy to mojej córki, nie dotyczy to moich obowiązków służbowych i mojej pracy - podkreślił rzecznik prezydenta Rosji Władimira Putina.

O tym, że Jelizawieta Pieskowa, która studiuje we Francji prawo i stosunki międzynarodowe, jest stażystką w biurze Chauprade'a, powiadomiło Radio Swoboda (rosyjska redakcja radia RFE/RL). Chauprade powiedział rosyjskiej agencji TASS, że stażyści w PE zajmują się pracą biurową i nikt z nich nie ma dostępu do informacji poufnych ani do zamkniętych spotkań.

Eurodeputowany powiedział agencji Associated Press, że w tym przypadku zachowano wszelkie procedury, a PE zatwierdził kontrakt.

Informując o stażu Jelizawiety Pieskowej Radio Swoboda podało w poniedziałek, że stanowisko stażysty daje pełen dostęp do pomieszczeń i baz danych Parlamentu Europejskiego, w tym do wewnętrznej sieci komputerowej PE.

Chauprade, francuski politolog i pisarz, należał do końca 2015 roku do Fontu Narodowego kierowanego przez Marine Le Pen. Później był deputowanym niezależnym, a następnie przyłączył się w PE do skrajnie prawicowej i eurosceptycznej Europy Wolności i Demokracji Bezpośredniej (EFDD). Deputowany zasiada w komisji spraw zagranicznych PE i podkomisji bezpieczeństwa i obrony. W marcu 2014 roku Chauprade był obserwatorem międzynarodowym na referendum na Krymie, po którym Rosja anektowała półwysep.