Niewykluczone, że w tym roku zostaną przeprowadzone prace badawczo-poszukiwawcze na terytorium byłej wsi Huta Pieniacka, pod pomnikiem (ofiar), by albo potwierdzić czy sprostować symboliczność tego pomnika i aby policzyć realną liczbę ofiar - wyjaśnił w rozmowie telefonicznej. Szeremeta powiedział, że według ukraińskich historyków ofiar wydarzeń w Hucie Pieniackiej jest o wiele mniej, niż utrzymuje strona polska. Sądzę, że jest ich o wiele mniej, niż to, co napisano na pomniku, i mniej, niż twierdzi polski Instytut Pamięci Narodowej - podkreślił.

Wcześniej we wtorek media podały, że Ukraina planuje ekshumacje polskich ofiar tragedii w Hucie Pieniackiej, by ustalić dokładną liczbę ludzi, którzy w niej zginęli. Informowała o tym ukraińska redakcja Radia Swoboda, powołując się na Szeremetę.