Weźmiemy udział we wspólnej misji ONZ w Libanie, w której pod polskim dowództwem będzie uczestniczyć polsko-węgierska kompania - oświadczył Szijjarto.

Czaputowicz powiedział, że w operacji tej wzięłoby udział ponad 190 żołnierzy, z czego ponad 50 z Węgier, a reszta z Polski.

Byłoby to ważne zaznaczenie międzynarodowej roli Polski w kontekście także naszego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i chęci wpływania na sytuację bezpieczeństwa w tym wymiarze globalnym. Oczywiście Liban to jest centrum problemów, z którymi się borykają państwa i społeczeństwa na Bliskim Wschodzie. Ma to też pewien związek z naszą konferencją zorganizowaną w Warszawie na temat zapewnienia pokoju na Bliskim Wschodzie - powiedział.