Służby prasowe nie podały miejsca dyslokacji S-400 w Obwodzie Kaliningradzkim. W komunikacie poinformowano jedynie, że wcześniej przeszedł on strzelanie bojowe na poligonie Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim. Pułk S-400 to trzy dywizjony, tj. 24 baterie.

S-400 Triumf (w kodzie NATO - SA-21 Growler) stanowi zmodyfikowaną wersję systemu S-300PMU (w kodzie NATO - SA-10C).

Według źródeł rosyjskich S-400 jest w stanie niszczyć samoloty i pociski manewrujące na odległość do 400 kilometrów, a cele balistyczne o prędkości do 4,8 km/s - na dystansie do 60 kilometrów.