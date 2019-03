Artykuł Macrona ma zostać opublikowany we wtorek w gazetach we wszystkich 28 członkowskich krajach UE. Macron ocenia w nim, że majowe wybory do Parlamentu Europejskiego "będą decydujące dla przyszłości naszego kontynentu". "Europa nigdy nie była tak potrzebna jak teraz od czasu II wojny światowej i nigdy nie była w takim niebezpieczeństwie" - ostrzega.

W artykule, którego treść przytacza Reuters, Macron proponuje, by każdy pracownik na Starym Kontynencie miał zagwarantowaną europejską płacę minimalną dostosowaną do każdego państwa. Opowiada się też za zakazem finansowania europejskich partii politycznych przez podmioty spoza Starego Kontynentu i sugeruje rewizję funkcjonowania strefy Schengen. Jego propozycje dotyczą też utworzenia służb granicznych UE, europejskiego biura zajmującego się polityką azylową oraz banku klimatycznego, by osiągnąć zeroemisyjną gospodarkę w 2050 roku. "W takiej Europie ludzie naprawdę odzyskają kontrolę nad swoim przeznaczeniem; w takiej Europie Wielka Brytania, jestem pewien, znajdzie swoje miejsce" - dodaje francuski przywódca.

W artykule Macron ma opowiedzieć się również za nowym traktatem dotyczącym obronności i bezpieczeństwa, który definiowałby obowiązki państw UE w koordynacji z NATO. Poprze stworzenie europejskiej agencji, której zadaniem byłaby ochrona demokracji przed wyborczymi manipulacjami. Francuski przywódca ma też skrytykować nacjonalizm, uznając, że jest on "projektem negacji".