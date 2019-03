Zgadzam się z (prezydentem Francji - PAP) Emmanuelem Macronem. Nie pozwólmy zewnętrznym antyeuropejskim siłom wpływać na nasze wybory oraz decydować o kluczowych priorytetach i nowym przywództwie w UE - napisał na Twitterze Tusk.

Szef Rady Europejskiej ocenił też, że "wszyscy, którym zależy na UE, powinni współpracować w trakcie i po wyborach do Parlamentu Europejskiego". Odrodzenie Europy musi rozpocząć się teraz - dodał, cytując tytuł artykułu, który we wtorek Macron opublikował w gazetach we wszystkich krajach UE.

Francuski przywódca wysuwa w nim propozycje reform unijnej strategii gospodarczej w obliczu konkurencji ze strony Chin i USA, utworzenia agencji do walki z cyberprzestępczością, zwalczania zmian klimatycznych i innych problemów środowiska oraz wzmocnienia praw socjalnych.

Oceniając, że majowe wybory do Parlamentu Europejskiego będą miały decydujące znaczenie dla przyszłości Europy, Macron pisze: Nigdy od czasów II wojny światowej Europa nie była tak bardzo potrzebna. A jednocześnie Europa nigdy nie była tak bardzo zagrożona.

Proponuje w tym kontekście stworzenie europejskiej agencji, której zadaniem byłaby ochrona demokracji przed wyborczymi manipulacjami.

Francuski przywódca krytykuje również nacjonalizm, uznając, że jest on "odrzuceniem bez projektu".

Opowiada się także za zakazem finansowania europejskich partii politycznych przez podmioty spoza Starego Kontynentu. Wzywa do nowego traktatu dotyczącego obronności i bezpieczeństwa, który definiowałby obowiązki państw UE w koordynacji z NATO.

Macron proponuje też utworzenie "osłony społecznej", która zagwarantowałaby "takie samo wynagrodzenie w tym samym miejscu pracy i europejskie wynagrodzenie minimalne, dostosowane do każdego kraju i omawiane zbiorowo każdego roku".

Jego propozycje dotyczą też m.in. rewizji funkcjonowania strefy Schengen i utworzenia służb granicznych UE oraz europejskiego biura zajmującego się polityką azylową.

W tej Europie narody przejmą naprawdę kontrolę nad swoim losem; jestem pewien, że w tej Europie Zjednoczone Królestwo znajdzie swoje miejsce - dodaje francuski przywódca.

Inicjatywa Macrona - na mniej niż miesiąc przed brexitem i na trzy miesiące przed wyborami do europarlamentu - opiera się na radykalnych pomysłach przedstawionych przez niego w wystąpieniu na paryskiej Sorbonie we wrześniu 2017 roku - konstatuje "Financial Times".