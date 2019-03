Poprzyjcie je i Zjednoczone Królestwo opuści UE; odrzućcie je i nikt nie wie, co się stanie - podkreśliła May w przemówieniu wygłoszonych w Grimsby we wschodniej Anglii.

Możemy w ogóle nigdy nie opuścić (UE). Pewna będzie jedynie utrzymująca się niepewność. Więcej miesięcy spędzonych na sprzeczaniu się o brexit, kiedy moglibyśmy skoncentrować się na poprawie naszej NHS (publicznej służby zdrowia), naszych szkół i naszych społeczności - powiedziała brytyjska premier.