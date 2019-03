Unia Europejska stworzyła system informacji o podróżnych ETIAS. Obejmie on m.in. obywateli tych państw, którzy dziś mogą jeździć do krajów Unii bez wizy. ego zadaniem, jak informuje CNN będzie sprawdzić, czy ludzie, wjeżdżający do strefy Schengen nie stanowią ryzyka dla bezpieczeństwa.

Jak to będzie działało? Podróżny, który chce wjechać do państw Unii będzie musiał wypełnić internetowy kwestionariusz i zapłacić 8 euro. Potem przez 3 lata będzie mógł wjechać do Europy bez żadnych problemów. Jeśli nie dostanie zgody, to w ciągu 96 godzin odezwie się do niego urzędnik, który wytłumaczy dlaczego odrzucono wniosek.

Jak dodaje Komisja Europejska, nie ma tu mowy o żadnym systemie wizowym - nie potrzebne będą rozmowy z konsulem czy pieczątki w paszporcie.

System, który ruszy od 2021 obejmie nie tylko Amerykanów - pozwolenie przez ETIAS załatwić będą musieli m.in. obywatele Kanady, Singapuru, Nowej Zelandii, Brazylii czy Izraela.