Nie wiadomo, w jakim stanie są postrzelone przez napastników osoby. Rannych przewieziono do szpitali.

Napaść przeprowadziło "dwóch uzbrojonych nastolatków" w kapturach oraz w maskach - podała policja. Reuters pisze, że nastolatkowie zastrzelili się. Nie wiadomo, jaki był motyw sprawców.

Dorośli, którzy zginęli w napaści, to pracownik szkoły oraz osoba, która stała przed budynkiem - wskazała policja. Record TV podaje, że ofiarą mógł być dyrektor szkoły.

Do zdarzenia doszło w środę ok. 9.30 czasu miejscowego (13.30 w Polsce) w mieście Suzano, kiedy uczniowie mieli przerwę.

Gubernator stanu Sao Paulo Joao Doria napisał na Twitterze, że ofiary zostały "brutalnie zamordowane".

W budynku, w którym doszło do tragedii, mieści się szkoła podstawowa oraz ponadpodstawowa. Do obu szkół uczęszcza ok. tysiąca uczniów - poinformowała w oświadczeniu policja.