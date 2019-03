Plac przy przystanku tramwajowym w pobliżu centrum miasta oddzielono kordonem, na miejsce zdarzenia przybyły służby ratunkowe.

Antyterroryści w Utrechcie / PAP/EPA / ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Jak podaje brytjski "The Sun", powołując się na lokalne holenderskie media, sprawca masakry wyciągnął w tramwaju broń i zaczął strzelać do ludzi. Informację tę potwierdziła już policja. Do akcji wkroczyły też oddziały antyterrorystyczne, które poszukują napastnika.

Slachtoffer wordt terwijl medewerkers hem/haar in ambulance leggen nog steeds gereanimeerd. pic.twitter.com/73aOZx2Qrz — Yelle Tieleman (@YelleTieleman) March 18, 2019

W reakcji na atak rząd Holandii ogłosił najwyższy poziom zagrożenia terrorystycznego w prowincji Utrecht. Poziom zagrożenia został podniesiony w szkołach, meczetach, a także w transporcie miejskim.