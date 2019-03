Nie wszystko, co robią (populiści), jest złe - powiedział Timmermans, odpowiadając na pytanie o przyczyny sukcesów "prawicowych populistów" w Europie. Zwrócił uwagę, że rząd PiS słusznie położył duży nacisk na politykę socjalną. To było konieczne. Poprzedni rząd zaniedbał ten obszar - oświadczył wiceszef KE, cytowany przez DW.

Timmermans, który jest kandydatem europejskich socjaldemokratów na przewodniczącego Komisji Europejskiej, zapowiedział, że weźmie udział w kampanii wyborczej do europarlamentu również w Polsce. Holender ma wystąpić na wiecach SLD i partii Wiosna Roberta Biedronia. Nikt nie może powiedzieć, że jestem w Polsce osobą nieznaną - uzasadniał swoje plany. Oprócz Polski Timmermans będzie przede wszystkim prowadził kampanię w ojczystej Holandii, a także w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii.

Unijny polityk sceptycznie ocenił pomysł szefa frakcji EPL w europarlamencie Manfreda Webera, który zaproponował utworzenie eksperckiego gremium odpowiedzialnego za ocenę praworządności w krajach UE. Zasadniczy problem ma charakter polityczny. Pytanie brzmi: czy kraje członkowskie są gotowe do ukarania innych krajów w przypadku naruszenia praworządności. Problemem jest brak reakcji ze strony krajów członkowskich. Nowa grupa ekspertów nie rozwiąże tego problemu - oświadczył wiceszef KE. Potrzebna jest polityczna wola, by realizować decyzje, a nie zwlekać przez 10 lat, jak to ma miejsce z (premierem Węgier Viktorem) Orbanem – dodał Timmermans.