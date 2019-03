Jeśli taki wniosek przejdzie, ugrupowanie premiera Węgier Viktora Orbana nie zostanie wykluczone z EPL. To łagodniejsze podejście niż domagali się krytycy posunięć Orbana. 13 ugrupowań wchodzących w skład EPL chciało wykluczenia Fideszu.

Według rozmówcy PAP węgierski przywódca "przynajmniej częściowo" zareagował na wszystkie trzy warunki, jakie na początku marca postawił mu Weber.

Chodziło o zdjęcie plakatów z szefem KE Jean-Claude'em Junckerem, na których twierdzono, że chce on wraz z amerykańskim finansistą George'em Sorosem sprowadzić do Europy miliony imigrantów, przeproszenie za słowa, że ci którzy się domagali wyrzucenia Fideszu z EPL za tę kampanię to "pożyteczni idioci" oraz wyjaśnienie sytuacji Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (CEU).

Założony przez Sorosa w latach 90. Uniwersytet Środkowoeuropejski, który wciąż działa na Węgrzech, jest zmuszany do przeniesienia się do Wiednia. Powód to brak umowy z węgierskimi władzami. Weber wyszedł jednak w tym miesiącu z koncepcją, która może zmienić tę sytuację przez włączenie do współpracy z CEU Uniwersytetu Technicznego w Monachium (TUM).

Propozycja zawieszenia Fideszu w prawach członka, z której szczegółami została zaznajomiona PAP, przewiduje, że Fidesz nie będzie miał prawa głosowania na wszystkich spotkania partyjnych EPL. Partia Orbana nie będzie mogła również proponować kandydatów do zajmowania stanowisk w Europejskiej Partii Ludowej.

Weber proponuje też, żeby dalszym monitorowaniem współpracy pomiędzy EPL i Fideszem zajęła się specjalna komisja, której szefować miałby poprzednik Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej Herman van Rompuy.

Krytycy Orbana od dawna wychodzili z postulatami, by wykluczyć jego ugrupowanie z centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej, ale dopiero kampania, w której wykorzystano wizerunek Junckera uruchomiła formalną procedurę w tej sprawie.

Początkowa reakcja premiera Węgier jeszcze zaostrzyła sytuację. Weber tłumaczył, że Orban spowodował wiele szkód dla różnych ugrupowań wchodzących w skład Europejskiej Partii Ludowej, zwłaszcza tam, gdzie toczą się krajowe kampanie wyborcze, np. w Belgii, Finlandii.

- Wypowiedzi Orbana są dla partii w tych krajach obciążeniem - mówił, odnosząc się do słów o pożytecznych idiotach.

W samej EPL jest podział co do podejścia do Fideszu. W środę przewodniczący Komisji Europejskiej powtórnie opowiedział się za wykluczeniem prawicowo-narodowej partii Orbana z EPL, jednak przewodnicząca współrządzącej w Niemczech Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer zasugerowała, że członkostwo Fideszu w EPL mogłoby zostać zawieszone do czasu przywrócenia zaufania do węgierskiego ugrupowania. Ostateczna decyzja delegatów wchodzących w skład zgromadzenia politycznego będzie znana późnym popołudniem.