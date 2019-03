Do tej pory taka sygnalizacja była opcjonalnym elementem wyposażenia samolotów tego typu i była dodatkowo płatna. Według AFP, samoloty Boeing 737 MAX 8, które w ostatnich kilku miesiącach rozbiły się w Indonezji i w Etiopii, nie posiadały takiej lampki. Montowanie sygnalizacji świetlnej we wszystkich maszynach typu 737 MAX jest jedną ze zmian, które Boeing zamierza wprowadzić w swoich samolotach, obecnie uziemionych na całym świecie.

System MCAS ma zapobiegać utracie siły nośnej przez samolot. To właśnie on jest wskazywany jako najbardziej prawdopodobna przyczyna obu ostatnich katastrof takich maszyn - tej z końca października w Indonezji, gdy zginęło 189 osób, i tej, która miała miejsce 10 marca w Etiopii, gdy zginęło 157 osób. Zapisy z czarnych skrzynek wskazują, że system zbyt łatwo się włącza, co powoduje trudności z kontrolowaniem samolotu.