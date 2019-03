- (Wzgórza) Golan to terytorium okupowane przez Izrael od 1967 roku. Francja nie uznaje izraelskiej aneksji (tego terytorium) z 1981 roku. Uznanie izraelskiej suwerenności nad (Wzgórzami) Golan, okupowanym terytorium, byłoby sprzeczne z prawem międzynarodowym, a zwłaszcza z obowiązkiem nieuznawania przez państwa nielegalnej sytuacji - podkreślono w piątek na codziennym briefingu we francuskim MSZ.

Zaakcentowano też, że w rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ ta aneksja została uznana za nieważną.

Trump oświadczył w czwartek, że nadszedł czas, by uznać, że Wzgórza Golan należą do Izraela. Według niego ma to "kluczowe strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa Izraela i stabilności regionu". "Po 52 latach nadszedł czas, aby Stany Zjednoczone w pełni uznały władzę Izraela nad Wzgórzami Golan" - głosi tweet prezydenta.

Izrael zajął znaczną część należących do Syrii Wzgórz Golan podczas wojny sześciodniowej w 1967 roku, a w grudniu 1981 roku wcielił je administracyjnie do swego terytorium; decyzja ta nie została nigdy zaaprobowana przez wspólnotę międzynarodową.