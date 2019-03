Ministerstwo dodało, że uważa przedstawioną przez Polskę w poniedziałek listę podjętych działań dotyczących sektora produkcji mięsa za wystarczającą. Intensywne kontrole mięsa będą jednak kontynuowane.

Obligatoryjne kontrole mięsa z Polski zostały wprowadzone 21 lutego w związku ze znalezieniem bakterii salmonelli w 700-kilogramowej partii wołowiny.

To, że Polska przedstawi listę podjętych działań zwiększających bezpieczeństwo sektora mięsnego zostało ustalone 18 marca podczas trójstronnego spotkania urzędników z Polski, Czech i Komisji Europejskiej. KE przychylała się do polskiego stanowiska, że nadzwyczajne kontrole są nieadekwatne do jednostkowego incydentu, jakim było stwierdzenie obecności bakterii salmonelli w jednej partii wołowiny z Polski.