Posłowie głosowali nad ośmioma propozycjami: przeprowadzenie bezumownego brexitu w terminie 12 kwietnia; członkostwo we wspólnym rynku i unii celnej UE lub jedynie we wspólnym rynku bez unii celnej UE; pozostanie jedynie w unii celnej UE; przyjęcie alternatywnego planu opozycyjnej Partii Pracy; całkowite wycofanie się z procesu wyjścia z UE, jeśli do dnia poprzedzającego termin brexitu nie zostanie przegłosowany alternatywny plan; organizacja referendum ratyfikacyjnego dla ostatecznej decyzji ws. brexitu (niezależnie od tego, jaka to będzie decyzja) oraz próba wynegocjowania okresu przejściowego nawet w razie odrzucenia umowy wyjścia z UE.

Wynik głosowania nie byłby wiążący prawnie dla rządu Theresy May, ale brak poparcia dla każdej z przedstawionych opcji jedynie podkreślił skalę podziałów wśród parlamentarzystów ws. opuszczenia Wspólnoty.

Twardy brexit jest realny. Co to oznacza dla Polski? [KONFERENCJA DGP]

Najbliżej uzyskania poparcia była propozycja, zgłoszona przez pro-europejskiego posła Partii Konserwatywnej Kena Clarke'a, sugerująca wypracowanie w przyszłości formy unii celnej pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską (porażka ośmioma głosami, 264 - 272).

W odpowiedzi na wynik głosowania minister ds. brexitu Stephen Barclay powtórzył stanowisko rządu, że najlepszą opcją pozostaje przyjęcie proponowanej przez administrację umowy ws. wyjścia z Unii Europejskiej, którą posłowie wcześniej dwukrotnie odrzucali dużą różnicą głosów.