Zgodnie z przyjętymi nowelizacjami ustaw – w ramach programu zapowiedzianego wcześniej przez premiera Viktora Orbana - każda kobieta poniżej 40. roku życia, która po raz pierwszy wychodzi za mąż, na rozpoczęcie wspólnego życia będzie mogła do 2022 r. wziąć preferencyjny kredyt wysokości 10 mln forintów (prawie 135 tys. zł).

W momencie narodzin pierwszego dziecka spłacanie kredytu zostanie zawieszone na 3 lata, po drugim dziecku znów na 3 lata, a 1/3 pozostałego zadłużenia nie trzeba będzie spłacać. Jeśli urodzi się także trzecie dziecko, cała reszta zadłużenia będzie umarzana.

Ponadto w ramach programu kupna samochodu dla dużych rodzin, rodziny wychowujące co najmniej troje dzieci będą mogły – także do 2022 r. - otrzymać 2,5 mln ft (33 600 tys. zł) bezzwrotnej pomocy na kupno co najmniej 7-osobowego samochodu.

Pakiet wejdzie w życie 1 lipca.

Liczba ludności na Węgrzech od wielu lat spada. W ubiegłym roku obniżyła się o ponad 41 tys. i wynosi według szacunków Centralnego Urzędu Statystycznego (KSH) 9,76 mln.