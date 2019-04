Jak przekonuje Anders Åslund – ekspert analizujący wykorzystywanie wymiaru sprawiedliwości w USA przez Kreml do ścigania wrogów politycznych - od 2016 r. sprawę menedżerów Probussinesbanku prowadzi Wiktor Grin, który od 2014 r. jest objęty sankcjami USA Problemy Aleksiejewa mogą wynikać z prób finansowania przez tę instytucję opozycyjnego polityka Aleksieja Nawalnego. Menedżerowie wpadli w kłopoty, gdy zaproponował on powołanie do życia Karty Nawalnego – karty debetowej, z której od każdej transakcji byłby przekazywany procent na fundację, którą kieruje bloger.

WIĘCEJ W JUTRZEJSZYM WYDANIU DGP>>>