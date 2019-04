Według tych źródeł Trump polecił pełniącemu obowiązki szefa personelu Białego Domu Mickowi Mulvaneyowi, by ten zwolnił Allesa. Alles wciąż jeszcze zajmuje swoje stanowisko, ale już zostało mu zakomunikowane, że ma je opuścić. Ani US Secret Service, ani Biały Dom nie odniosły się jak na razie do prośby CNN o komentarz.

US Secret Service (USSS) zajmuje się przede wszystkim ochroną prezydentów, byłych prezydentów, ich rodzin i innych najważniejszych osób w państwie, ale też przeciwdziałaniem korupcji, oszustwom finansowym i przestępczości komputerowej. Dyrektor USSS podlega bezpośrednio sekretarzowi ds. bezpieczeństwa narodowego. Szefowa tego resortu Kirstjen Nielsen w niedzielę poinformowała o swojej dymisji, co jak się przypuszcza, ma związek z presją wywieraną na nią przez Trumpa w kwestii polityki migracyjnej.

Alles został powołany na stanowisko dyrektora USSS w kwietniu 2017 r., czyli trzy miesiące po objęciu władzy przez Trumpa. CNN pisze, że jego dymisja może mieć związek z niedawnym incydentem w posiadłości Trumpa Mar-a-Lago na Florydzie, gdy obywatelka Chin nielegalnie wdarła się na jej teren wnosząc pendrive'a ze złośliwym oprogramowaniem.