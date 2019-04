Japońskie i amerykańskie siły zbrojne prowadzą akcję ratunkową po zaginięciu F-35, który zniknął z radarów podczas ćwiczebnego lotu na północ od Japonii. To wyścig z czasem, bo - zdaniem ekspertów - na poszukiwania szczątków samolotu mogły już wyruszyć inne państwa - informuje telewizja Fox News. "Nie ma ceny, której nie zapłaciłyby Chiny albo Rosja, by dostać w swoje ręce zaginiony samolot" - napisał na Twitterze Tom Moore, były ekspert amerykańskiego senatu. "Jeśli wrak maszyny osiadł na dnie Pacyfiku, prawdopodobnie zobaczymy jedną z największych podwodnych operacji szpiegowskich od czasów zimnej wojny" - uznał z kolei Tyler Rogoway z "The War Zone".

Zdaniem ekspertów, Chinom czy Rosji trudno byłoby zbudować własną wersję F-35 na podstawie badań odnalezionych szczątków. Jak jednak tłumaczy były pilot i oficer włoskich sił powietrznych, David Cenciotti, badanie tych resztek może ułatwić odkrycie, jak działają systemy obronne, napęd, czy inne tajne systemy, co w rezultacie pomoże w opracowaniu strategii walki z najnowocześniejszą amerykańską maszyną.