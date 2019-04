Na nowym stanowisku, jak pisze gazeta „Nasza Niwa”, Wiktar Łukaszenka będzie odpowiadać przede wszystkim za współpracę międzynarodową i za przygotowanie do II Igrzysk Europejskich, które odbędą się w Mińsku w czerwcu. Wiktar Łukaszenka pozostanie prezydenckim doradcą ds. bezpieczeństwa.

W poniedziałek odbyło się w Mińsku posiedzenie komitetu wykonawczego białoruskiego NOK, poświęcone przygotowaniom do tej imprezy sportowej.

Alaksandr Łukaszenka powiedział, że białoruscy sportowcy powinni zdobyć na tych igrzyskach „nie mniej medali niż (podczas poprzednich igrzysk – PAP) w Baku”, ponieważ impreza odbywa się na Białorusi i „nie mają oni prawa wystąpić źle”.

- Medale to nie tylko wynik sportowy, ale także honor i chwała ojczyzny. Dzisiaj sport to nie jest impreza rozrywkowa. To bitwa, a nawet wojna, tylko nie gorąca. To ważna ideologia, która podnosi ducha w narodzie i każdym państwie – mówił Łukaszenka.

Premier Siarhiej Rumas, który jest szefem komitetu przygotowawczego do igrzysk, zapowiedział, że wszystkie obiekty sportowe na Białorusi będą gotowe do 15 maja, а obecnie trwają ich testy w różnych dyscyplinach sportowych.

II Igrzyska Europejskie odbędą się w Mińsku w dniach 21 czerwca – 1 lipca.