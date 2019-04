Ta odbudowa, która oczywiście będzie bardzo kosztowna, zmobilizuje cały kraj, najlepszych architektów, najlepszych rzemieślników we Francji, a być może na świecie (...) - powiedziała Pecresse w Radiu Classique. Dodała, że fundusze w wysokości 10 mln euro zostaną wydane w "najbliższych dniach". Przewodnicząca rady regionu Ile-de-France wskazała, że we wtorek rano poinformowała o tym telefonicznie arcybiskupa Paryża Michela Aupetit.

Co to jest naród? Naród jest wtedy, gdy ludzie wstają i mówią, że zamierzają odbudować katedrę - podkreśliła Pecresse, wywodząca się z centroprawicowej partii Republikanie. Z kolei mer Paryża Anne Hidalgo zaproponowała we wtorek na antenie radia France Inter zorganizowanie w stolicy Francji "międzynarodowej konferencji darczyńców" w celu odbudowania katedry.

W nocy z poniedziałku na wtorek, gdy strażacy gasili pożar Notre Dame, rodzina Pinault ogłosiła, że przeznaczy 100 mln euro na jej odbudowę. Nazajutrz rodzina francuskich miliarderów Arnault poinformowała, że przekaże datek w wysokości 200 mln euro.

Zastępca głównego urbanisty Paryża Jean-Louis Missika podkreślił, że odbudowa będzie "wspólnym dziełem", podczas gdy prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił w poniedziałek, że zostanie uruchomiona zbiórka krajowa. Według Missiki ta zbiórka prawdopodobnie będzie miała zasięg światowy. Myślę, że wkłady będą niezwykle ważne, niemniej rekonstrukcja zabytku zajmuje dużo czasu - przyznał.

Zniszczona przez najwyraźniej przypadkowy pożar katedra Notre Dame, nazywana przez wielu "majestatyczną" (fr. majestueuse), została oszpecona - jak pisze AFP - ale nie zawaliła się całkowicie dzięki interwencji strażaków, którym udało się opanować płomienie i uratować strukturę budynku. Rozległy pożar strawił głównie dach katedry i remontowaną iglicę (drewniano-ołowianą strzelistą "wieżyczkę" nad nawą główną), która się zawaliła.