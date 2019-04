Niektóre media relacjonują, że napastnicy próbowali wjechać samochodem do budynku, jednak zostali powstrzymani przez służby bezpieczeństwa, które otworzyły w ich stronę ogień. Czterech zamachowców zginęło, a trzech funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa zostało rannych.

Saudyjska telewizja Al-Arabija podała, że zamachowcy mieli przy sobie karabiny maszynowe, bomby i koktajle Mołotowa.

Według Al-Arabiji budynek zaatakowali saudyjscy bojownicy należący do Państwa Islamskiego (IS). IS nie przyznało się do ataku.

Władze oficjalnie nie poinformowały o tym, kto stoi za udaremnionym zamachem.