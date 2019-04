"Decyzja Federacji Rosyjskiej o wydawaniu paszportów na okupowanych terytoriach ukraińskich jest kontynuacją agresji i ingerencją w sprawy wewnętrzne. Jest to nowy >paszportowy< etap okupacji Donbasu – napisał Klimkin na Twitterze.

„Apeluję do obywateli ukraińskich na terytoriach okupowanych przez Rosję, by nie przyjmowali rosyjskich paszportów. Rosja pozbawiła was teraźniejszości, a teraz sięga po waszą przyszłość” – dodał szef ukraińskiej dyplomacji.

Stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ Wołodymyr Jelczenko poinformował, że Kijów zwrócił się w tej sprawie do Rady Bezpieczeństwa ONZ.

„Na polecenie (ustępującego po przegranych wyborach prezydenta Petra) Poroszenki zwróciłem się już do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ten zuchwały krok przeczy zaakceptowanym przez Radę Bezpieczeństwa mińskim porozumieniom (w sprawie Donbasu)” – poinformował Jelczenko na Twitterze.

Prezydent Władimir Putin podpisał w środę dekret o uproszczonym trybie uzyskiwania obywatelstwa Rosji przez mieszkańców tzw. republik ludowych w Donbasie. Zgodnie z dokumentem ich wnioski o obywatelstwo powinny być rozpatrywane nie dłużej niż trzy miesiące.

Putin powiedział, że decyzja o zaoferowaniu mieszkańcom ukraińskiego Donbasu możliwości uzyskania obywatelstwa Rosji w trybie uproszczonym to "kwestia o charakterze czysto humanitarnym". - Z punktu widzenia praw człowieka nie można tolerować sytuacji, w której ludzie, mieszkających na terytoriach republik donieckiej i ługańskiej są w ogóle pozbawieni jakichkolwiek praw obywatelskich - dodał.

Wyraził opinię, że nie mają oni możliwości "realizowania swoich elementarnych praw".

Komentując decyzję o uproszczeniu nadawania obywatelstwa, Putin oświadczył także, że Rosja nie chce "tworzyć problemów dla nowych władz ukraińskich".

Kreml ogłosił swoją decyzję tuż po zakończeniu drugiej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie, w których zwyciężył aktor i producent filmowy Wołodymyr Zełenski. Rosja nie złożyła mu dotąd oficjalnych gratulacji.

Stały przedstawiciel Kijowa w Radzie Europy Dmytro Kułeba ocenił, że decyzja Putina „podbija stawkę” w jego działaniach przeciwko Ukrainie.

„Nowe sankcje, oświadczenie (prorosyjskiego ukraińskiego polityka i przyjaciela Putina Wiktora) Medwedczuka o rozczarowaniu Zełenskim, ostrożny komentarz (rzecznika Putina Dmitrija) Pieskowa o przyszłości relacji ukraińsko-rosyjskich, dekret Putina o uproszczeniu zasad przyznawania obywatelstwa mieszkańcom ORDŁO (oddzielne rejony donieckiego i ługańskiego obwodu) podbijają stawkę i komplikują zasady gry. Widocznie Moskwa nie oczekuje, by Ukraina zamierzała się poddać” – oświadczył dyplomata na Twitterze.