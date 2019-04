Pytany przez media o negatywną reakcję na decyzję Rosji, Putin wyraził zdziwienie, że jest ona negatywna. Powiedział, że w Polsce wydawana jest Karta Polaka, a swoje paszporty wydają także Węgry i Rumunia. Zadał pytanie, w czym Rosjanie żyjący na Ukrainie są gorsi od Polaków, Rumunów i Węgrów.

- Jestem daleki od tego, żeby kogoś prowokować, kwestia ta ma charakter humanitarny - oświadczył Putin.

Rada Bezpieczeństwa ONZ zbierze się w czwartek ws. rosyjskich paszportów dla Donbasu

Rada Bezpieczeństwa ONZ zbierze się w czwartek w związku z decyzją Moskwy o uproszczonym trybie przyznawania rosyjskiego obywatelstwa mieszkańcom ukraińskiego Donbasu - potwierdził rzecznik stałego przedstawicielstwa Ukrainy przy ONZ Ołeh Nikołenko.

"Pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z decyzją Kremla o wydawaniu rosyjskich paszportów odbędzie się (…) 25 kwietnia, o godz. 22 czasu kijowskiego (godz. 21 w Polsce)" – napisał Nikołenko na Facebooku.

W środę prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret, który upraszcza uzyskiwanie obywatelstwa jego kraju przez mieszkańców samozwańczych republik ludowych, utworzonych przez separatystów prorosyjskich w części obwodów donieckiego i ługańskiego na wschodzie Ukrainy.

Działania Moskwy potępił ustępujący po przegranych wyborach prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oraz ekipa prezydenta elekta Wołodymyra Zełenskiego. Poroszenko oświadczył, że Kreml narusza prawo międzynarodowe, i wezwał partnerów Ukrainy do wzmocnienia sankcji przeciw Rosji.

Zespół Zełenskiego uznał decyzję Moskwy za przyznanie się rosyjskiej strony do odpowiedzialności jako okupanta tych terytoriów. "Te działania to kolejne naoczne potwierdzenie dla światowej społeczności prawdziwej roli Rosji jako państwa agresora, które prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie. Niestety ten dekret nie przybliża nas do rozwiązania podstawowego problemu - zawieszenia broni"- wskazano w oświadczeniu ekipy Zełenskiego.