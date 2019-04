Akcja jest częścią kampanii wizerunkowej MSZ z okazji rocznicy polskiej obecności w UE. Partnerem akcji jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

1 maja mija 15. rocznica polskiej obecności w Unii Europejskiej. To jest rocznica, która każe nam z jednej strony podsumować te minione 15 lat, które na pewno były okresem sukcesów, ale także wyzwań, przeszkód, problemów, które trzeba było pokonywać. Przy okazji rocznicy 15-lecia chcemy nie tylko świętować, nie tylko cieszyć się z tej rocznicy, nie tylko cieszyć się z naszej obecności w UE, ale też mówić jaka jest nasza wizja UE, jakie są wyzwania przed nami. Chcemy pokazać co tak naprawdę jest do zrobienia w UE, abyśmy mogli świętować 20. 30. i mam nadzieję 50. rocznicę naszej obecności w UE z jeszcze większymi sukcesami - powiedział Szynkowski vel Sęk na inauguracji akcji w bazie transportowej firmy Renex.

Wiceminister podkreślił, że wybór Bydgoszczy i bazy transportowej na inaugurację akcji wizerunkowej z hasłami "EUrope is our PLace" nie jest przypadkowy. Europa to nasze miejsce od zawsze. W UE jesteśmy wprawdzie tylko 15 lat, ale w Europie od ponad tysiąca lat, Polacy zakładają rodziny, mieszkają, rozwijają się, uzyskują sukcesy, mierzą się z wyzwaniami. Tutaj jesteśmy zakotwiczeni historycznie do lat. W UE jesteśmy stosunkowo niedawno i tutaj chcemy tę wspólnotę budować i mierzyć się z wyzwaniami, ale jeżeli Europa ma być naszym miejscem, to musi być Unią równych szans, sprawiedliwą, Unią równych zasad bez protekcjonizmu, bez tego, że ogranicza się części rynku i interesów, ale sprzyja się wolnej konkurencji, wolnemu handlowi, rozwojowi gospodarczemu poprzez sprawiedliwe zasady. O to Polska zabiegała i powinna w przyszłości zabiegać - podkreślił.

Szynkowski vel Sęk znaczył, że obecny na inauguracji kampanii poseł do PE Kosma Złotowski (PiS) z Bydgoszczy był wiodącą osobą w pracach nad pakietem mobilności w Parlamencie Europejskim. Niestety nie udało się nam w PE przyjąć takiej formuły, żeby ten dokument był dobry i chronił wolną konkurencję. Ten rok jest tak ważny, dlatego, że w tym roku, już po wyborach, zdecyduje się, czy ten dokument przyjęty przez PE wejdzie w życie, czy prace nad tym dokumentem będą kontynuowane, czy przepisy będą mogły doczekać się poprawy. Liczymy na to, że obronimy wolną konkurencję i wolny handel - powiedział wiceminister.

Złotowski podkreślił, że polscy przedsiębiorcy 15 lat obecności w UE wykorzystali bardzo dobrze, ponieważ wcześniej - jak zauważył - po polskich drogach jeździły rozlatujące się kamazy i stary, a dzisiaj polska flota, to ponad 230 tys. nowoczesnych ciężarówek przemierzających drogi od Portugalii po Estonię. Zwrócił uwagę, że polskie firmy mają prawie 30 proc. udziału w europejskim rynku transportowym.

Okazuje się, że po tych 15 latach stanowimy poważną konkurencję dla firm transportowych z Europy Zachodniej i stąd pomysł tzw. pakietu mobilnego. Oczywiście nikt nie mówi, że stawia bariery, a mówią, że jest to projekt, który uporządkuje rynek i sprawi, że będą lepsze warunki pracy. Jednak przedsiębiorcy z: Polski, Litwy Estonii, Węgier, Rumunii i Bułgarii widzą jednoznacznie - to jest postawienie bariery wschodnioeuropejskiemu transportowi - powiedział.

Tiry, na których naczepach umieszczono napisy "EUrope is our PLace" obok fag Polski i UE, mają wyruszyć z Bydgoszczy jeszcze w poniedziałek, jak również we wtorek.

Wiceszef MSZ powiedział, że ciężarówki z hasłami, to jeden z elementów kampanii z okazji 15-lecia Polski w UE. Podał, że w poniedziałek w mediach społecznościowych - na Twitterze i Facebooku rozpoczyna się duża akcja z grafikami i hasłami o polskiej obecności w UE. Z okazji rocznicy na budynkach polskich ambasad będą wyświetlane flagi: polska i unijna, w placówkach dyplomatycznych zostaną zorganizowane wystawy, koncerty, prelekcje, a także spotkania, na których będą śpiewane hymny: "Mazurek Dąbrowskiego" i "Oda do radości".

Szynkowski vel Sęk poinformował również, że 1 maja na zaproszenie premiera Mateusza Morawieckiego do Polski mają przyjechać premierzy i przedstawiciele 13 państw, które wstąpiły do UE po 2004 r. r. Dotychczas obecność potwierdziło dziewięciu premierów. Wiceminister wydarzenie określił jako "warszawski szczyt rozszerzeniowy", który ma służyć podsumowaniu minionego okresu i sformułowaniu wizji na przyszłość.