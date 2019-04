Rzecznik podkreślił, że był to pierwszy tego rodzaju napad na kościół w tolerancyjnej religijnie Burkinie Faso.

Państwowe radio Burkiny Faso poinformowało w poniedziałek, że do ataku doszło w miejscowości Silgadji w prowincji Soum. Agencja AFP pisze, powołując się na anonimowego świadka, że napastnicy podjechali do kościoła na motocyklach w czasie, kiedy wychodzili stamtąd wierni. Strzelili kilka razy w powietrze, po czym otworzyli ogień do ludzi.

W Burkinie Faso doszło w ostatnich latach do wielu krwawych zamachów terrorystycznych. Ich celem były zazwyczaj miejsca uczęszczane przez obywateli państw zachodnich. Początkowo ataki ograniczały się do północy kraju. Z czasem ich areną stała się też stolica.

Sytuacja pogorszyła się w ostatnich trzech latach. Dżihadyści powiązani z Al-Kaidą i Państwem Islamskim, w wielu przypadkach operujący z baz w sąsiednim Mali, usiłują poszerzać swoje strefy wpływów w rejonie Sahelu, dokonując wielu zamachów terrorystycznych.

W 2017 r. Burkina Faso, Mali, Mauretania, Niger i Czad utworzyły, przy wsparciu Francji, siły Sahel G5, których zadaniem jest zwalczanie grup terrorystycznych działających w regionie Sahelu.