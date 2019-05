- Akcja zbrojna jest możliwa. Jeśli jest ona tym, co jest konieczne, będzie ona tym, co Stany Zjednoczone zrobią - powiedział Pompeo w rozmowie ze stacją Fox Business Network. Zastrzegł jednak, że USA wolałyby, aby w Wenezueli doszło do pokojowego przekazania władzy.

We wtorek Juan Guaido - przewodniczący parlamentu, który w styczniu ogłosił się tymczasowy prezydentem - oświadczył, że rozpoczęła się "końcowa faza" odsuwania od władzy Nicolasa Maduro i wezwał armię, aby go w tym wsparła.