Szef laburzystów Jeremy Corbyn w liście do premier Theresy May napisał, że planowana zmiana lidera Partii Konserwatywnej oznacza, iż rząd stał się "jeszcze bardziej niestabilny, a jego autorytet uległ degradacji", co osłabia wiarę w "zdolność rządu do wypełnienia jakiegokolwiek kompromisowego porozumienia".

Rzecznik brytyjskiej premier potwierdził, że rozmowy z opozycją się załamały i oświadczył, że rząd teraz rozważa następne kroki, w tym próbę przekonania tych posłów konserwatywnych, którzy dotychczas głosowali przeciwko umowie.