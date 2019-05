O decyzji o rozwiązaniu parlamentu Zełenski poinformował w swojej mowie inauguracyjnej, którą wygłosił w poniedziałek, po zaprzysiężeniu go na stanowisko prezydenta. We wtorek Zełenski przeprowadził w tej sprawie konsultacje z szefami frakcji parlamentarnych.

Prezydent wyjaśnił po spotkaniu, że przyczyną rozwiązania Rady Najwyższej jest bardzo niskie zaufanie społeczne dla tej instytucji, a podstawą prawną – brak koalicji parlamentarnej od 2016 roku.

Zgodnie z grafikiem deputowani mieli zebrać się na kolejne posiedzenie Rady Najwyższej dopiero 28 maja. Zełenski wystosował list do Parubija, by ten zwołał posiedzenie już w środę. Prezydent zrobił to chwilę po tym, gdy jego administracja opublikowała dekret o rozwiązaniu obecnego składu parlamentu i wyznaczeniu wcześniejszych wyborów na 21 lipca.