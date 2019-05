O sprawie Maciela, zmarłego w 2008 roku, Franciszek mówił w wywiadzie dla telewizji meksykańskiej, którego zapis opublikował we wtorek Watykan.

Papież zdementował pojawiające się sugestie, jakoby polski papież miał podczas spotkania z ówczesnym prefektem Kongregacji Nauki Wiary kardynałem Josephem Ratzingerem zablokować postępowanie w sprawie kapłana z Meksyku. Kard. Ratzinger miał wtedy powiedzieć, że "wygrała druga strona".

Franciszek podkreślił, że Jana Pawła II nie było na tym spotkaniu kierownictwa Kurii Rzymskiej i szefów jej urzędów na temat sprawy Maciela.

- Jana Pawła II tam nie było - zapewnił. Następnie dodał: - Także Jan Paweł II był czasem wprowadzany w błąd, to pewne. Tak było - dodał - w przypadku skandalu w Kościele w Austrii.

Odnosząc się do postępowania prowadzonego przez kard. Ratzingera wobec Maciela, Franciszek ocenił, że był on "odważny".

- Także Jan Paweł II był. Należy zrozumieć pewne zachowania Jana Pawła II, bo pochodził z zamkniętego świata, zza żelaznej kurtyny, gdzie panował komunizm - dodał papież.

Podkreślił: - Panowała mentalność obronna. Musimy to dobrze zrozumieć, nikt nie może wątpić w świętość tego człowieka i jego dobrą wolę.

- Był wielki, był wielki - oświadczył Franciszek.

Kard. Dziwisz: Próby zniesławienia św. Jana Pawła II obrażają uczucia milionów osób na świecie

"Próby zniesławienia św. Jana Pawła II obrażają uczucia milionów osób na całym świecie, dla których był on i jest niepodważalnym autorytetem i orędownikiem w rozmaitych sytuacjach życiowych" – napisał we wtorek w oświadczeniu były metropolita krakowski i osobisty sekretarz papieża kard. Stanisław Dziwisz.

"Dziękuję Ojcu Świętemu Franciszkowi za to, że położył kres próbom zniesławienia Papieża Polaka mówiąc o tym, że nikt nie może wątpić w świętość Jana Pawła II" - podkreślił kard. Dziwisz.

W oświadczeniu napisał także, że św. Jan Paweł II "był pierwszym papieżem, który w sposób systemowy wprowadził ochronę dzieci i młodzieży w Kościele".

Zaznaczył, że to za pontyfikatu Jana Pawła II i zgodnie z jego wolą Kongregacja Nauki Wiary rozpoczęła dochodzenie w sprawie oskarżeń dotyczących Maciela Delgollado, założyciela Legionistów Chrystusa. W grudniu 2004 roku wysłano ówczesnego promotora sprawiedliwości, a dziś arcybiskupa, Charlesa Sciclunę z jeszcze jednym prawnikiem do Meksyku i Stanów Zjednoczonych, by przeprowadzili dochodzenie. Kard. Dziwisz dodał, że było ono prowadzone po śmierci Jana Pawła i na początku pontyfikatu Benedykta XVI mógł w tej sprawie zapaść wyrok.

W oświadczeniu kard. Dziwisz wymienia także inne działania podjęte przez Jana Pawła II, m.in. list, który papież skierował w 1993 r. do amerykańskich biskupów, a w którym przypomniał słowa z Ewangelii św. Mateusza, że ewangeliczne słowo „biada” ma szczególne znaczenie wobec przypadków zgorszenia, zwłaszcza najmłodszych, a "dla tego, który sieje zgorszenie, lepiej byłoby mieć wielki kamień młyński zawieszony na szyi i utonąć w głębinach morza".

Rok później w 1994 r. - jak przypomina były papieski sekretarz - Jan Paweł II wydał indult (zezwolenie na odstąpienie od przepisów prawa kanonicznego – PAP) dla Kościoła w Stanach Zjednoczonych, który miał na celu wprowadzenie większej ochrony dzieci i młodzieży przed przestępstwem wykorzystywania, a dwa lata później rozszerzył go na Kościół w Irlandii.

"W 2001 r. Ojciec Święty wprowadził w Kościele restrykcyjne normy prawne, które kolejni papieże uaktualniali. Przełomowe znaczenie miał dokument +Sacramentorum sanctitatis tutela+ (O ochronie świętości sakramentów) oraz normy +O najcięższych przestępstwach+. Jan Paweł II podniósł wiek ochrony osób małoletnich do 18. roku życia. Ponadto zobowiązał każdego biskupa i wyższego przełożonego zakonnego do zgłaszania Kongregacji Nauki Wiary wszystkich przestępstw przeciw małoletnim" - napisał kard. Dziwisz.

Przypomniał też przemówienie do biskupów amerykańskich z kwietnia 2002 r., w którym Jan Paweł II jednoznacznie podkreślił swoje stanowisko w tej sprawie pisząc: "Ludzie muszą wiedzieć, że w stanie kapłańskim i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby nieletnich".

Kard. Dziwisz napisał, że w celu zbadania życiorysu Jana Pawła II przesłuchano 122 świadków, w tym także niezwiązanych z Kościołem katolickim oraz sporządzono 2414 stron dokumentacji procesowej, a jego świętość potwierdziło swoim autorytetem dwóch papieży: beatyfikował go Benedykt XVI, a kanonizował papież Franciszek.

"W związku z tym próby zniesławienia św. Jana Pawła II obrażają uczucia milionów osób na całym świecie, dla których św. Jan Paweł II był i jest niepodważalnym autorytetem i orędownikiem w rozmaitych sytuacjach życiowych, czego wyraz dają tysiącami świadectw o łaskach nieustannie otrzymywanych za jego wstawiennictwem. Dziękuję Ojcu Świętemu Franciszkowi za to, że położył kres próbom zniesławienia Papieża Polaka mówiąc o tym, że nikt nie może wątpić w świętość Jana Pawła II" - podkreślił kard. Dziwisz.