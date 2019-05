- Doszło do ogromnej tragedii, straciliśmy dwóch ludzi. Usłyszeliśmy też dzisiaj o problemach z warunkami pracy górników, ich bezpieczeństwa. Rozumiemy, że jest to skomplikowana kwestia, dlatego zwołujemy RBNiO - oświadczył podczas wizyty w miejscu katastrofy w kopalni Lisowa.

W środę nad ranem na głębokości 242 metrów doszło tam do zawalenia się chodnika, w wyniku czego zginęło dwóch górników. Prezydent oświadczył, że ich rodziny otrzymają wsparcie od państwa.

Posiedzenie RBNiO w sprawie bezpieczeństwa w kopalniach najprawdopodobniej odbędzie się w najbliższy piątek - poinformowała administracja prezydencka.

Kopalnia Lisowa znajduje się we wsi Siedlec w rejonie sokalskim, tuż przy granicy Ukrainy z Polską.

Ukraińskie kopalnie ze względu na dużą koncentrację metanu należą do najniebezpieczniejszych na świecie; z reguły są one niedoinwestowane i oszczędzają na systemach bezpieczeństwa. Co roku ginie tam ponad 300 osób.