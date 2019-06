Wypadek, który miał miejsce na kanale Giudecca prowadzącym do Placu św. Marka, mógł być spowodowany pęknięciem jednego z kabli łączących statki wycieczkowe z holownikami, które pomagają im wejść do kanałów - podał dziennik "Corriere della Serra". Statek wycieczkowy nie był w stanie zatrzymać się z powodu silnych prądów popychających go w kierunku doku. MSC Opera pływa pod banderą Panamy i może przewieźć 2679 pasażerów.

This morning a big cruise ship stuck in Venetian dock ... let’s hope no wounded 🙏 pic.twitter.com/LgVjQsxopu — Alessandro Trabucco (@AlexTrab) 2 czerwca 2019

W związku z lawinowo rosnącą falą turystów w Wenecji władze miasta podjęty decyzję o tym, że w najbliższych latach rozpocznie się proces zamykania weneckich akwenów dla wycieczkowców. Sami wenecjanie nazywają "koszmarem" widok wielkich statków wycieczkowych, wpływających w rejon historycznego centrum.