Spychalski był pytany, czy prezydent przywiezie z Waszyngtonu obietnicę budowy stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce". "12 czerwca prezydent będzie w Waszyngtonie i wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście te rozmowy zakończą się sukcesem- powiedział rzecznik prezydenta. Dopytywany czy rozmowy zakończą się sukcesem już w czerwcu odpowiedział, że Kancelaria Prezydenta ma takie nadzieje. Jeszcze te negocjacje trwają, to jest jednak długi proces i on trwa - zastrzegał Spychalski.

Pytany czy planem jest wciąż budowa stałej bazy amerykańskiej, rzecznik prezydenta odpowiedział, że cały czas jest mowa o stałej bazie amerykańskiej. Chodzi nam cały czas o to, żeby amerykańska obecność w Polsce była zwiększona, zarówno ilościowo, jak i ilościowo i o tym cały czas rozmawiamy - mówił rzecznik prezydenta.

Spychalski był także pytany o ewentualną reakcję prezydenta USA na zaproszenie ze strony Polski na uroczystości 1 września z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Prezydent Donald Trump z dużą atencją patrzy na nasze zaproszenie i mamy nadzieję, że będzie 1 września w Polsce. Prezydent Andrzej Duda podczas swojej wizyty (w Waszyngtonie) oczywiście ponowi to zaproszenie bezpośrednio z prezydentem Donaldem Trumpem podczas rozmów - odpowiedział rzecznik prezydenta.

Polska zabiega o zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej, polegającej od kilku lat na rotacji bez przerw między kolejnymi zmianami. Pod koniec września ub. r. w Waszyngtonie prezydent Duda wyraził nadzieję na wspólną budowę bazy, która mogłaby nosić nazwę "Fort Trump".Według "Financial Times" odpowiednie porozumienie - oparte na wielomiesięcznych negocjacjach między Warszawą a Waszyngtonem - może być podpisane 12 czerwca, kiedy prezydent Andrzej Duda spotka się w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem.

Czerwcowe rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem odbędą się podczas drugiej wizyty polskiego prezydenta w Białym Domu w ciągu ostatnich 10 miesięcy. Poprzednio polski prezydent spotkał się z Donaldem Trumpem 18 września 2018 r. podczas swojej roboczej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Obaj przywódcy podpisali wtedy deklarację o strategicznej współpracy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską.