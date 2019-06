Angela Merkel - jak pisze agencja AP - powiedziała dziennikarzom po pierwszym dniu uroczystości, że ta niezwykła wojskowa operacja w końcu doprowadziła do wyzwolenia nas od nazistów. Dodała też, że to, że mogła się pojawić na 75 rocznicy lądowania w Normandii to podarunek od historii. Zauważyła też, że poświęcenie setek tysięcy żołnierzy Aliantów doprowadziło do zgody w Europie i 70 lat bez wojny.

W uroczystości brało udział 15 przywódców, w tym także polski premier Mateusz Morawiecki, który wcześniej odbył krótkie spotkanie z brytyjską szefową rządu. Źródła PAP w Downing Street zaznaczyły, że rozmowa dotyczyła głównie kwestii prowadzenia wspólnej polityki bezpieczeństwa i obronności.