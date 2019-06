W rozmowie z szefami światowych agencji informacyjnych Władimir Putin przekonywał, że "należy w końcu zamknąć rozdział związany ze szpiegami i zamachami".

Odwołując się do faktu, że Skripal w przeszłości został w Rosji skazany za szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii, rosyjski prezydent oznajmił: To przecież wasz agent, a nie nasz, a więc wy szpiegowaliście nas. A co się z nim dalej działo, to trudno mi powiedzieć. Dodał następnie: Trzeba w końcu o wszystkim zapomnieć.

Putin przekonywał, że "globalne interesy związane z ogólnonarodowymi interesami w sferze gospodarki i bezpieczeństwa są ważniejsze niż gry służb specjalnych". - Mam nadzieję, że antyrosyjskie nastroje w Wielkiej Brytanii nie będą sztucznie rozdmuchiwane, a dokonany zostanie wybór na rzecz rozwoju naszych stosunków i współpracy - oświadczył. Zapewnił też, że Moskwa jest gotowa na taki rozwój wydarzeń.

Rosyjski prezydent przypomniał, że spotkał się niedawno z przedstawicielami biznesu brytyjskiego. - Mamy 22 mld dolarów inwestycji brytyjskich. Ludzie chcą się czuć bezpiecznie i są zainteresowani tym, by nasze stosunki były pozytywne. Odnosimy się do nich jak do przyjaciół, jak do ludzi, których interesy powinny być chronione niezależnie od bieżącej koniunktury politycznej - powiedział.

4 marca 2018 roku w brytyjskim Salisbury doszło do próby otrucia Skripala - byłego pułkownika rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU i współpracownika wywiadu brytyjskiego. Ofiarą próby zabójstwa padła też jego córka Julia Skripal. Zdaniem władz w Londynie atak przeprowadzili oficerowie GRU działający za przyzwoleniem władz Rosji, czemu Moskwa zaprzecza.