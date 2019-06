Chodzi o to, by nie niszczyć dziedzictwa kulturowego - podkreślił wicepremier podczas wizyty w kawiarni, gdzie obejrzał między innymi pamiątki obecności polskich artystów w tym miejscu. Bliskiej także Polakom kawiarni przy via Condotti, odwiedzanej niegdyś przez wielkich polskich poetów, pisarzy i malarzy, grozi w najbliższym czasie eksmisja na mocy wyroku sądowego w rezultacie sporu między najemcą a właścicielem.

W rozmowie z PAP wicepremier Gliński zaznaczył, że możliwości interwencji ze strony jego resortu są ograniczone.