- Niemcy nie robią tego, co powinni robić, jeśli chodzi o NATO - powiedział Trump. - Panu prezydentowi chcę pogratulować i podziękować za to, co robi Polska - Polska płaci maksymalne kwoty - zaznaczył prezydent USA, zwracając się do Andrzeja Dudy.

Jak ocenił, w związku z tym, że część krajów postępuje inaczej, USA ma większe wydatki. - To nie fair wobec USA - ocenił.

- Niemcy płacą 1 proc., powinny być dwa procent - mówił Trump; jak zaznaczył, obecnie wielu żołnierzy amerykańskich jest w Niemczech i - jak zauważył - oni "są tam od bardzo długiego czasu". - Więc prawdopodobnie będziemy przemieszczać pewną liczbę żołnierzy, jeśli się dogadamy - dodał prezydent Stanów Zjednoczonych.

Trump o NordStream2: Niemcy kupując większość gazu z Rosji stają się jej zakładnikiem

Prezydent USA był pytany przez dziennikarzy podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą w Gabinecie Owalnym, o to, czy zastosuje sankcje, by zablokować budowę gazociągu NordStream2.

- Ludzie mają prawo robić to, co chcą. Kwestia NordStream2 to coś, o czym myślę i czemu się przyglądam. Wiele razy podkreślałem problemy, jakie wiążą się z tym gazociągiem – powiedział prezydent USA. Jak zaznaczył, Rosja dostaje miliardy dolarów od Niemiec w zamian za gaz.

- Mamy znacznie lepsze rozwiązanie: LNG, i wiele krajów Europy chce tego gazu, w tym Polska – podkreślił amerykański przywódca.

Wyraził nadzieję, że "nic złego się nie stanie". - Mamy bardzo dobre relacje z Rosją, z Chinami, z Niemcami, ale myślę, że Niemcy stawiają siebie w bardzo niekorzystnej sytuacji, w której 50 a nawet 70 proc. ich dostaw energii pochodzi z Rosji - ocenił Trump.

Jak zauważył, to Niemcy mają możliwość i moc, by to zmienić nie kupując gazu od Rosji. - Albo jeśli chcą, niech to robią. Ale to jest naprawdę decyzja Niemiec. Nie sądzę, by obywatele Niemiec byli z tego zadowoleni, bo to naprawdę czyni Niemcy zakładnikiem Rosji – powiedział Trump.

W kontekście tych wypowiedzi, Trump był pytany na konferencji prasowej czy przeniesienie części wojsk z Niemiec do Polski ma wywrzeć nacisk na Niemcy, aby sprostali wymogowi wydatków obronnych.

- Nie. Chcę powiedzieć stanowczo, że Niemcy popełniają ogromny błąd poprzez zależność od dostaw gazu rurociągiem (z Rosji), ale Niemcy realizują swoje cele polityczne, to jest ich decyzja. Krytycznie się wypowiadam na ten temat. Ogromna część potrzeb energetycznych będzie transportowana tym rurociągiem - mówił Trump.

Prezydent USA podkreślił jednocześnie, że Polska to "znakomita lokalizacja, wspaniałe miejsce i wspaniała infrastruktura" dla wojsk amerykańskich. - Polska jest naszym przyjacielem już od dawna - podkreślił.