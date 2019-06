Tylko w ubiegłym roku ilość ataków na bankomaty wzrosła o 27 proc. w 21 krajach - ostrzega Europol, pisze agencja AP. W tych atakach, kończących się zwykle wysadzeniem bankomatu w powietrze, skradziono w sumie 36 milionów euro. To - zdaniem policji - jest więc dobrym sposobem dla przestępców na szybkie zdobycie gotówki.

Jak z tym walczyć? Po pierwsze, Europol sugeruje wprowadzenie do bankomatów znaczonej gotówki, by potem trudno ją było wprowadzić do obiegu. Po drugie, organizacja radzi, by w bankomatach było... mniej pieniędzy. Wtedy bowiem nie będzie się opłacało ich wysadzać w powietrze.