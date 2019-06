Międzynarodowy zespół śledczy powołany do zbadania katastrofy, w której zginęło 298 osób, oświadczył na konferencji prasowej w Holandii, że uważa się, iż podejrzany obywatel ukraiński znajduje się na terytorium Ukrainy.

Podejrzanym zostanie postawiony zarzut zabójstwa, a ich proces odbędzie się w Holandii - podano.

Śledczy zapowiedzieli, że jeszcze w środę zwrócą się do władz Federacji Rosyjskiej o pozwolenie na przesłuchanie podejrzanych przebywających na terytorium tego państwa. Uważa się, że czwarty z podejrzanych, obywatel ukraiński, jest na terytorium Ukrainy.

Zaznaczono, że śledztwo trwa nadal i zaapelowano do świadków o zgłaszanie się w celu złożenia zeznań.

Dysponujemy dowodami, że to Federacja Rosyjska dostarczyła wyrzutnię rakiet użytą do zestrzelenia boeinga linii Malaysia Airlines w 2014 roku nad wschodnią Ukrainą - przekazał w środę międzynarodowy zespół śledczy powołany do zbadania katastrofy.

Imiennie wskazano trzech Rosjan i Ukraińca podejrzanych o udział w zestrzeleniu samolotu, ale przedstawiciel zespołu śledczego ocenił, że "nie sądzi, by była duża szansa", aby podejrzani stawili się na procesie, jaki ma się rozpocząć w przyszłym roku w Holandii.

Wskazani Rosjanie to: Igor Girkin, Siergiej Dubinski i Oleg Pułatow, zaś Ukrainiec to Leonid Charczenko.