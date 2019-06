Johnson, który prowadził we wszystkich dotychczasowych rundach głosowania pośród 313 posłów torysów zasiadających w Izbie Gmin, w piątej, decydującej turze uzyskał 160 głosów, zdecydowanie wyprzedzając Hunta mającego poparcie 77 deputowanych.

Na trzecim miejscu znalazł się minister środowiska Michael Gove (75 głosów), który tym samym odpadł z rywalizacji.

Na sobotę w Birmingham zaplanowane jest pierwsze z kilkunastu spotkań wyborczych w całym kraju, w których Johnson i Hunt będą mierzyli się z pytaniami ze strony członków i sympatyków swojej partii. Ostatnie spotkanie odbędzie się 17 lipca w Londynie.

Karty do głosowania korespondencyjnego zostaną rozesłane do członków Partii Konserwatywnej pod koniec pierwszego tygodnia lipca i powinny trafić z powrotem do partyjnej centrali najpóźniej do godz. 17 czasu lokalnego 22 lipca br.

Nowy premier i lider Partii Konserwatywnej zostanie najprawdopodobniej ogłoszony następnego dnia, 23 lipca, co zakończy trzyletnie rządy May.