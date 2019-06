W mieście ogłoszono stan wyjątkowy. Sądząc po skali tego, co się dzieje, widzimy, że musimy ewakuować całe miasto. We wszystkich kierunkach będą jechać pojazdy, zabierać ludzi, przewozić do specjalnie przygotowanych obozów - przekazał szef administracji obwodu turkiestańskiego Umirzak ć. Władze apelują do mieszkańców o spokój.

Ministerstwo obrony przekazało, że nie ma informacji odnośnie do rannych lub zabitych w wybuchu.

Według portalu Tangirnews w magazynie wybuchł pożar, który następnie spowodował eksplozje.

Portal dodaje, że w związku z wybuchami w szpitalu w największym mieście regionu, Szymkencie, przygotowano ok. 200 łóżek oraz 30 karetek.

Z ogniem na miejscu zdarzenia walczy kilkudziesięciu strażaków.